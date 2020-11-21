Muğla'da kar ile mücadele başladı
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Muğla'da kar ile mücadele başladı

21.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:31
Muğla'da kar ile mücadele başladı

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Muğla'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Muğla'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Girdev yaylasında yoğun kar yağışı dolayısıyla karayolu kapandı ve çobanlar mahsur kaldı.

Kar yağışında mahsur kalan çobanlar Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma'ya ulaştı. Muhtar Yanatma Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Büyükşehir ekipleri bölgeye ulaştı ve mahsur kalan çobanları kurtardı. Ekipler daha sonra kar yağışı dolayısıyla kapanan 13 kilometrelik yayla yolunu temizledi.

Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma "Kar yağışı dolayısıyla çobanlar dağda mahsur kaldığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedim. Ekipler kısa süre içerisinde bölgeye ulaştı. Mahsur kalan çobanları kurtarıp karla kapanan yolu açtılar. Kısa bir süre içerisinde müdahalede bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını önlediler" dedi. - MUĞLA

Muğla'da kar ile mücadele başladı
Muğla'da kar ile mücadele başladı
Muğla'da kar ile mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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