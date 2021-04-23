Kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
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Kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek kanyona düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek kanyona düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarıana Mahallesi Sugözü Pınar (Yavuz Gölü) mevkisinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan Derya İlhan (36) dengesini kaybederek düştü.

İlhan'ın arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu yaralanan İlhan, vadinin zorlu arazi yapısında nedeniyle sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlhan, ambulansla hastaneye götürüldü.

İlhan ve arkadaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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