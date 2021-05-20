Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
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Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İskele Mahallesi'nde iki kedi yavrusunun kanalizasyon borusuna sıkıştığı ihbarını alan Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler, dar boru içerisine sıkışan yavruları bulundukları yerden çıkardı.

Kedi yavruları daha sonra bölgede bekleyen annelerinin yanına bırakıldı.

Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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