Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı
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Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı

11.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:40

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalında mahsur kalan köpek ile iki yavrusunu itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalında mahsur kalan köpek ile iki yavrusunu itfaiye kurtardı.

Eşen Mahallesi'nde içinde boş su kanalında köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kanaldaki köpek ile iki yavrusunu kurtardı.

Köpek ve yavruları, sahibine teslim edildi.

Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı
Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı
Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı
Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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