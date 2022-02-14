Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde korkuluklara çarparak kanala düşen motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde korkuluklara çarparak kanala düşen motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avşar Mahallesinde Ercan Yıldırım'ın kullandığı 48 AGU 815 plakalı motosiklet, yol kenarında demirlere çarparak kanala düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ayağı kırılan sürücü bulunduğu yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılar Yıldırım, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Ercan Yıldırım, İtfaiye, Muğla, Güncel, Haberler

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