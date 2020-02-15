Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Yerguzlar Caddesi'nde yaklaşık 4 metreden DSİ kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Ünal, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.