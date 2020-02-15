Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

15.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:00
Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'nın ilçesinde, kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Mahallesi Yerguzlar Caddesi'nde yaklaşık 4 metreden DSİ kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Ünal, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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