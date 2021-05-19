Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti
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Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman işçisi, indiği sırada hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman işçisi, indiği sırada hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını yaşamını yitirdi.

İsa M. idaresindeki 48 AEL 336 plakalı kamyon, Uğurlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda durduğu sırada araçta bulunan orman kesim işçisi Arif Sağın araçtan indi.

Bu sırada hareket eden kamyonun altında kalan Sağın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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