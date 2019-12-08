Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber

Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

08.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:06
Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Sürücü A.K yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu Abdi İpekçi Caddesi'den Leylak Sokak'a dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.D'ye çarptı.

Ağır yaralanan A.D, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K. ise daha sonra ilçe karakoluna gelerek teslim oldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler