Muğla'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Göndoğdu yönetimindeki 48 AAE 773 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde Göksal Uysal'ın kullandığı 20 U 7092 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Mert Gündoğdu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve durumları ağır olduğu belirtilen Ali ile Mert Gündoğdu'yu uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyondan yola savrulan çok sayıda cam şişenin kırılması nedeniyle kara yolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.