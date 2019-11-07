Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

07.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:38
Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Erdönmez'in kullandığı 48 AAT 795 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Seyfettin Tosun yönetimindeki 48 ACA 339 plakalı kamyonet, Bodrum-Turgutreis kara yolu Bağla Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile kamyonda yolcu olarak bulunan Ahmet Gevher yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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