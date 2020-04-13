Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan Yılmaz idaresindeki 55 ACA 753 plakalı kamyonet, Yalıkavak kara yolu Değirmenler mevkisinde, karşı yönden gelen Emrah Şengül yönetimindeki 48 ABZ 451 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şengül ile araçtaki İlayda Nergiz ve kamyonetteki Tuğra Ceylan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA