Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
10.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:05
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şaban Yusuf S. idaresindeki 48 RJ 349 plakalı kamyonet, Osman Kaya Bulvarı'nda, Yıldıray Doğanay'ın kullandığı 48 HT 924 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Doğanay, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Doğanay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA