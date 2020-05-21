Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
21.05.2020 02:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen S.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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