Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ferhat Güler idaresindeki 26 ADA 369 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda Suat Hıra yönetimindeki 48 RM 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Hıra ile Levent (30) ve Olcan Güler (26), Hünkar (71) ve Türkan Koyuncu (55) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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