Muğla'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Marmaris ilçesinde motosiklet ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Marmaris ilçesinde motosiklet ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin B. idaresindeki Marmaris Belediyesine ait 48 SS 258 plakalı kamyonet, İçmeler Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kamyonet, bu sırada karşı şeritteki Serhat D. yönetimindeki 48 J 8035 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İçmeler Mahallesi yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Refüjde devrilen aydınlatma direğinin kaldırılıp belediye ekiplerinin kara yolunu temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.