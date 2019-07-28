Muğla'da kamyon yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kireç ocağı işletmesinde seyir halinde olan Ayhan Saygılı'nın kullandığı 48 DN 032 plakalı kamyondan duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Kısa süre sonra yanmaya başlayan kamyonun alevler her yerini sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangının kamyonun elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA