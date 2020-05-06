Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
06.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:21

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet K'nin kullandığı 34 FF 7787 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Hilmi Sert (60) yönetimindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sert ile otomobildeki Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yer alıyor.

Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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