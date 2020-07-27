Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki Aylin protez bacağına kavuştu
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Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki Aylin protez bacağına kavuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir bacağı kesilen 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesince temin edilen protez bacak ile ilk adımlarını attı.

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki Aylin protez bacağına kavuştu
27.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir bacağı kesilen 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesince temin edilen protez bacak ile ilk adımlarını attı.

Dernek tarafından, bir medikal firması aracılığıyla İzlanda'daki bir firmadan 30 bin liraya temin edilen protez bacak, Muğla'ya ulaştı.

İlçedeki özel bir medikal firmasınca birleştirilen parçalar, Aylin'in bacağına göre uygulandı. Küçük kız protez bacağıyla ilk adımını attı. Aylin'in tedavisinin ve proteze uyum sürecinin, haftalık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Gazetecilere konuşan Aylin, protezini çok sevdiğini ve rahat hareket ettiğini söyledi. Küçük kız, "Yürümek çok güzel. Okula gidebileceğim için de mutluyum." dedi.

- "Manevi ablaları olacağız"

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Aylin'i hastanede ziyaret ettikleri zaman verdikleri "protez" sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çok zor bir süreçte yılmadan mücadele ettiklerini ve ailenin yüzünü güldürdüklerini belirten Boyacı, "İnşallah Aylin koşacak, hatta dans edecek. Hep beraber daha güzel günleri göreceğiz. Bundan sonraki aşamayı da takip edeceğiz. Eğitim ve normal hayatında Aylin'in manevi ablaları olacağız. Parçaların çoğu yurt dışından geldi. 30 bin civarında bir maliyeti var." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Aylin adına çok mutlu ve sevinçli olduklarını kaydetti.

Aylin'in gerek eğitim hayatı gerekse bundan sonraki yaşantısında her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Gökcan, şunları söyledi:

"Önemli olan bugün Aylin'in mutluluğunu ve yürüdüğünü görebilmekti. Bundan daha kıymetlisi ve değerlisi yok. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kızımızın da yüzü hep gülsün istiyoruz. Ailesiyle görüştük. Başhekimimiz ve İskender Müdürümüzle görüşeceğiz. Her türlü psikolojik destek de verilecek. Çünkü bu, uyum sürecinde önemli."

- "Bazı şeyleri sözle değil yaşayarak gördük"

Baba Ahmet Dağdeviren ise bugünün en mutlu günleri olduğunu vurguladı.

Aradan geçen 8 ayın kendileri için kolay olmadığını anlatan Dağdeviren, "Bazı şeyleri sözle değil yaşayarak gördük. Allah kimseyi düşürmesin, kimseye göstermesin. Zor. İyi ve kötü günümüz geçti. Beyazay Derneği ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de desteklerini bekliyoruz. Okuma süreci var." şeklinde konuştu.

"Çocuğum cıvıl cıvıl, kıpır kıpırdı, eksik, yarım kaldı." diyen anne Handan Dağdeviren ise kazaya sebep olan kişilerin ilgisizliğinden yakındı.

- Olay

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Aralık'ta A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönerken annesi Handan, babası Ahmet Dağdeviren ve iki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve sağ bacağı kesilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K, ilçe karakoluna teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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