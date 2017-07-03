Muğla'da Kamu Personeline Sıcak Hava İzni

Muğla'da sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.



Valilikten yapılan açıklamada, yarın hava sıcaklığının yüksek olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler ile kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.