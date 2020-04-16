Muğla'da kahvehanede alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza
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Menteşe, Muğla, Güncel

Muğla'da kahvehanede alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir kahvehanede alkol alan 5 kişiye toplam 15 bin 930 lira cezai işlem uygulandı.

16.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:58
Muğla'da kahvehanede alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir kahvehanede alkol alan 5 kişiye toplam 15 bin 930 lira cezai işlem uygulandı.

Menteşe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi Kışla Parkı'nda bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye gitti.

Ekipler, içeride alkol aldığını belirledikleri S.S, C.Ç, A.D, M.K. ve T.K'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 15 bin 950 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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