Muğla'da kafede çıkan yangın söndürüldü
15.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:08
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kafenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince alevlere müdahale edildi.
Yangında kafenin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır