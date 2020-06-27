Muğla'da kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
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Muğla'da kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
27.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kafası demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytinyağı döktü. Kayganlaşan borunun ağzından kafası çıkarılan kedi, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

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Kaynak: AA

Manşet

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