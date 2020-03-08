Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Muğla, Güncel

Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Muğla'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kadın ve erkekler birlikte pedal çevirdi.

08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Muğla'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kadın ve erkekler birlikte pedal çevirdi.

Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki "sevgi yolu" olarak adlandırılan okaliptüs ağaçlarıyla kaplı alanda buluşan bisikletliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bisikletlerinin önlerine astıkları "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Kadına şiddete karşı buradayım de" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, aynı anda pedallarına bastı.

Etkinliğe Jandarma Trafik Timleri de destek verdi. Jandarma ekipleri motosikletlerine "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlardan asarak bisikletçiler ile tur attı.

Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, yaptığı açıklamada Muğla Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe özellikle erkeklerin katılımını sağladıklarını söyledi.

Cömert, amaçlarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emine Bulut Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Alpaslan Özmol
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:37:05. #1.15#