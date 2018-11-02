Muğla'da Kadın ve Gençler İş Sahibi Olacak

Muğla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "İşte Anne", "İşe İlk Adım" ve "İş'te Gelecek" projeleriyle kadın ve gençler iş sahibi olacak.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Öğretmenevi'nde eğitim programları hakkında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizm bölgesi olan Marmaris'te, annelere, gençlere yönelik programların çok faydalı olacağını bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli ise, İŞKUR olarak "İşe İlk Adım Projesi" ile üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin altı aya kadar işbaşı eğitim programına alarak mesleki deneyim kazanmalarını sağlayacaklarını dile getirdi.

Eğitimden sonra işverenlere altı ay net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek vereceklerini aktaran Sarıyerli, "İşveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt edildiği takdirde, net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteğini de bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin iş gücünde kalmasını sağlayacağız. Projeyle de aynı zamanda işverenlerimize ücret desteği sağlamış olacağız." diye konuştu.

Sarıyerli, "İşte Anne" projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen kadınları, mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendireceklerini söyledi.

"Aylık 400 lira bakım desteği"

Projeden yararlanan kadınlara, kursa veya programa devam ettiği günler için pozitif ayrımcılık yaparak günlük 70 lira ödeyeceklerini anlatan Sarıyerli, şöyle devam etti:

"İmalat sektörü başta olmak üzere, birçok meslek grubunda düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlar, kurs veya program süresince aylık 400 lira bakım desteğinden de yararlanabilecek. Genç annelere sesleniyoruz. İş gücü piyasasına katılın. İş başı ve diğer kurslara katılın. Çocuk Bakım Desteği ile çalışan annelerin iş gücüne katılımını hedefliyoruz."

Muğla'nın ek istihdam'da Türkiye birincisi genel istihdamda Türkiye 5.si olduğunu hatırlatan Sarıyerli, "İstihdam seferberliği devam ediyor. Muğla kadın ve genç istihdamında an itibariyle Türkiye birincisi. Son projelerle de Muğla olarak birinciliğimizi devam ettireceğiz. Bütün ilçelerimizi geziyoruz. Yazın turizmde çalışacak olanların taleplerini alıp kışın iş gücü programına dahil edip eğitim verip yaza hazırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıyerli, projelerden yararlanmak isteyen vatandaşların şahsen Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerine başvurabileceği gibi internet üzerinden de müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.