Muğla'da kadın üreticilere kıl keçisi dağıtıldı

31.10.2019 19:50

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Kadın Üreticilerimize Kıl Keçisi Desteklemesi Projesi" kapsamında 120 hayvan dağıtıldı.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi hayvan pazarında gerçekleşen etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yörük kültüründe küçükbaş hayvan beslemek olduğunu söyledi.

Keçinin faydalarına dikkati çeken Gürün, büyükbaş hayvanlara göre beslenmesinin de kolay olduğunu kaydetti.

Gürün, "Sahilde büyük bir tüketim var. Her şey dahil oteller her yiyeceği, içeceği alıyor. O zaman benim pazarım yanında hazır. Eğer kaliteli ve miktarı yüksek ürün yiyecek veya et üretebilirsem 'kırsalda üret, kıyıda tüket' diyeceğiz." dedi.

Kadın üreticileri temsilen konuşan çiftçi Derya Öztürk de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 120 kıl keçisi 40 kadın çiftçiye dağıtıldı.

Etkinliğe, Köy Kooperatifleri Genel Başkanı Eray Çiçek, Muhtarlar Derneği Başkanı Hayrettin Akay, kadın çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA