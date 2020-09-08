Muğla'da kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın işletmecinin yumruklu saldırıya uğraması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'da kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
08.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:46

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın işletmecinin yumruklu saldırıya uğraması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güneş Mahallesi'nde K.Z. ile market işletmecisi Elif Gültekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Z, kadını darbetti.

Yaralanan Gültekin, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadının darbedilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yarı çıplak vaziyette markete giren kişinin, Gültekin'i yumruk darbeleriyle yere düşürmesi ve düştükten sonra da vurmaya devam etmesi yer alıyor.

Bu sırada markette bulunan başka bir kadının ise yardım çağırmak için panikle dışarı çıktığı da görüntülere yansıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Meryem Uzerli Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Bursa Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Muğla'da kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:49:14. #1.15#
title