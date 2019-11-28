Muğla'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
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Muğla'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kadın Danışma Merkezi açıldı.

28.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:40
Muğla'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

'nın ilçesinde Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan tüm kadınlara psikolojik, hukuksal ve sosyal destek verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, merkezde psikolog ve sosyolog eşliğinde verilecek danışmanlık hizmetlerinden tüm kadınlar ile 18 yaş altı çocukların ücretsiz yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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