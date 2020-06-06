Muğla'da kaçakçılık operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, 71 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
06.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:43
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, 71 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki iki iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Aramada, bin 192 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 71 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el konuldu, iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA