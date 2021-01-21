Muğla'da kaçak yapıyla mücadele kapsamında beton dökmek izne tabi olacak
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Muğla'da kaçak yapıyla mücadele kapsamında beton dökmek izne tabi olacak

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:51
Muğla'da kaçak yapıyla mücadele kapsamında beton dökmek izne tabi olacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıyla mücadele kapsamında beton dökmenin izne tabi olacağı bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıyla mücadele kapsamında beton dökmenin izne tabi olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Menteşe Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, kaçak yapıyla mücadelede yeni bir döneme girildi.

Alınan karar doğrultusunda yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılarda, İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan hazır beton sevki ve dökümü yapmak izne tabi olacak.

Yönetmeliğe uymayan santrallere cezai işlem uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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