Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu

Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, iş yerinde yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken gözaltına alınan iş yeri sahibine 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre işlem yapıldı.