Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu

Datça ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Datça ilçesine kaçak sigara getirileceği ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol aramasında, Emecik Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında kutular içerisinde 10 bin paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili E.E, gözaltına alınırken şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.