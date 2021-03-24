Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

24.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:08
Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor.

1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan drone ile denetimde bir kişi yakalandı. Milas İlçesi Geyik Barajında yapılan denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi. - MUĞLA

Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı
Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da kaçak sazan balığı avlayan şahıs drone ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:11:02. #1.15#
title