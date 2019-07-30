Muğla'da kaçak içki ve tütün operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 106 şişe kaçak içki, bin 153 paket bandrolsüz tütün, kaçak olduğu belirlenen 819 paket sigara ve 131 paket puro ele geçirildi.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki bir eğlence merkezinde, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İş yeri ve sahibinin evinde yapılan aramada 106 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda A.Ş. gözaltına alındı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise Hisarönü mevkisindeki 2 iş yerinde kaçak sigara, tütün ürünleri ve uyuşturucu madde kullanmayı özendirici materyaller bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada, bin 153 paket bandrolsüz tütün, kaçak olduğu belirlenen 819 paket kaçak ve 131 puro ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımını özendirici 44 materyale de el konuldu.

İş yeri sahipleri İ.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA