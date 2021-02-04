Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

04.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:30
Muğla'da kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döğüşbelen, Eski Köyceğiz ve Toparlar mahallelerinde üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 113 litre el yapımı içki, 63 litre etil alkol, 450 mililitre anason yağı, 115 mililitre aroma, 14 ölçek, filtre, 3 huni, 9 enjektör ele geçirildi.

Operasyonda, H.K, S.A, S.Ş. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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