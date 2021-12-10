Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İlçe Jandarma ekipleri, Bozarmut Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli M.G. gözaltına alınırken, 255 litre el yapımı kaçak içki ile anason ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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