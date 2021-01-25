Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
25.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:54
Muğla'nın Milas ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İlçe Jandarma ekipleri, Fesleğen Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli B.Ö gözaltına alınırken, 550 litre el yapımı kaçak içki ile anason yağı, etil alkol ve damıtma tesisatı ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç