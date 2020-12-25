Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

25.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:14
Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çörüş Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve boyutlarda 51 şişede yaklaşık 50 litre kaçak içki ile boş içki şişeleri ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Furkan Palalı Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da kaçak içki ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:15:42. #1.15#
title