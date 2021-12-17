Muğla'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla dışından ilçeye kaçak alkol getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar kaçak alkol ile İ.H.B, İ.H.K, M.E. ve M.P. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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