Muğla'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla dışından ilçeye kaçak alkol getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar kaçak alkol ile İ.H.B, İ.H.K, M.E. ve M.P. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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