Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

31.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:48
Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabörtlen Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 150 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, kristal anason, anason yağı, alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda H.Ü, R.A. ve C.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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