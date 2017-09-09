Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda, İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine kaçak içki sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, kaçak içki taşınan otomobili, Aydın-Muğla karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde durdurdu.
Araçtaki aramada, bagaj bölümünde 8 kutu içerisine gizlenmiş 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Sürücü S.D. gözaltına alındı.