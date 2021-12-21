Muğla'da kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu F.C.D. ve Ö.Y'nin, ikametlerinde kaçak alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada bir miktar kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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