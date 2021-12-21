Muğla'da kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da kaçak alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu F.C.D. ve Ö.Y'nin, ikametlerinde kaçak alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada bir miktar kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı

 Sahte içki ölümlerinde bilanço giderek ağırlaşıyor! 14 ilde toplam 52 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki ölümlerinde bilanço giderek ağırlaşıyor! 14 ilde toplam 52 kişi hayatını kaybetti

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title