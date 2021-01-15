Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

15.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:26
Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde internet ve telefon kablolarını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde internet ve telefon kablolarını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Kızılkaya Mahallesi Akarca mevkisinde internet ve telefon bağlantısı sağlayan kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 600 metre kablonun kesilerek çalındığını belirleyen ekipler, evinin çevresinde kablo bulunan şüpheli C.E'yi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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