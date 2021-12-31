Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Dodurga, Karadere ve Gölbent mahallelerinde telekomünikasyon altyapısına ait kabloların kesilerek çalınmasıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin E.G. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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