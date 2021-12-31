Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Dodurga, Karadere ve Gölbent mahallelerinde telekomünikasyon altyapısına ait kabloların kesilerek çalınmasıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin E.G. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title