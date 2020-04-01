Muğla'da jandarma uyuşturucu denetimlerini sürdürüyor Milas ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Milas ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Kaptan"ın hassas burnunun yardımı ile kontrol noktasında durdurulan birçok araçta uyuşturucu arama çalışmalarına devam etti.

Kontrol noktasında incelemede bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan'dan bilgi alarak görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

Jandarmanın son bir aydaki denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA