Muğla'da jandarma uluslararası suç örgütünü çökertti

MUĞLA (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle yaptığı iş birliği kapsamında bir dizi operasyona imza attı. Operasyonda 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebeke çökertilirken Antalya ve Muğla'da 2'si Türk, 28 Tayvan uyruklu yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Tayvan kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak Muğla ve Antalya'da 'İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' yapan şebekeyi yapılan operasyonla çökertti. Bu kapsamda daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ekiplerce 26 Nisan'da yapılan operasyonda 2'si Türk, 1'i Tayvan uyruklu insan taciri yakalanırken, 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı.

Öte yandan, ekiplerce 'İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık' suçları alanında da çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.