Muğla'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
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Muğla'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

08.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:24
Muğla'da jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Muğla'da jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlara yiyecek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlara yiyecek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 04-07 Aralık'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokak hayvanları unutulmadı.

Komutanlık bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından "siz evinizde kalın, onlar bize emanet" sloganıyla sokak hayvanlarına yiyecek dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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