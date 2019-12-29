Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı

29.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:14

Muğla'da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl genelinde 126 ekip ile 405 jandarma personelinin katıldığı, üç dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada, 8 bin 144 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 4 bin 138 araç incelendi.

Haklarında arama kararı bulunan 13 kişi ile kayıp olarak aranan bir kişinin yakalandığı uygulamada, 7 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 7 bin 905 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda, av tüfeği ile 15 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA