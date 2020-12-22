Muğla'da jandarma ekipleri öğrencilere EBA sisteminden trafik eğitimi verdi
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Muğla'da jandarma ekipleri öğrencilere EBA sisteminden trafik eğitimi verdi

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:47
Muğla'da jandarma ekipleri öğrencilere EBA sisteminden trafik eğitimi verdi

Muğla'da jandarma ekiplerince öğrencilere EBA eğitim sistemi üzerinden trafik eğitimi verildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince öğrencilere EBA eğitim sistemi üzerinden trafik eğitimi verildi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Bayır Ortaokulundaki 110 öğrenciye, "sürücü, yolcu ve yayaların uyması gereken trafik kuralları, trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar" konularında EBA eğitim sistemi üzerinden eğitim gerçekleştirildi.

Eğitime öğrenciler ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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