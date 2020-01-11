Muğla'da jandarma bin litre faturasız etil alkol ele geçirdi
Muğla'nın Milas ilçesinde bin litre faturasız etil alkol yakalandı.
11.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:38
Muğla'nın Milas ilçesinde bin litre faturasız etil alkol yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, faturasız alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, İzmir'den Bodrum'a giden 35 UAF 05 plakalı aracı Milas ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 litrelik 200 bidonda bin litre etil alkol ele geçirildi.
Araçtaki S.K. ve G.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA