Muğla'da itfaiye eri yanan alandan kaplumbağa yavrusu kurtardı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yavrusunu itfaiye eri kurtardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yavrusunu itfaiye eri kurtardı.

Çobanlar Mahallesi Kovalıca mevkisindeki çalılık alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, alevlerin arasında kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti. Kurtarılan yavru kaplumbağa doğaya salındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA